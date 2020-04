Emergenza Coronavirus. Romania, quasi 6mila contagi e 290 decessi per Covid-19

Secondo gli ultimi dati, in Romania i contagi hanno raggiunto quasi quota 6 mila, per la precisione 5.990, con 523 nuovi casi, il numero più alto in un solo giorno. I decessi legati al Covid-19 sono stati finora 290, venti in più rispetto a ieri l'altro.