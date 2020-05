Emergenza Coronavirus. Rugby, da domani riprendono gli allenamenti per il Benetton Treviso

vedi letture

"Il Benetton Rugby comunica che a seguito della nuova ordinanza regionale annunciata stamane da Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto è consentita la pratica sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri per gli atleti professionisti e non professionisti di sport individuali o non individuali in funzione dell’allenamento agonistico presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse. – gli atleti della prima squadra dalla giornata di martedì 5 Maggio riprenderanno presso l’impianto sportivo de “La Ghirada” la pratica sportiva individuale. Ulteriori provvedimenti verranno presi in considerazione dell’evolversi della situazione". Con questa nota il club biancoverde ha annunciato la ripresa degli allenamenti individuali dei suoi tesserati nonostante i campionati siano stati sospesi dalla Federazione a causa dell'emergenza Coronavirus.