Emergenza Coronavirus. Rugby, Nuova Zelanda e Australia costrette allo stop degli allenamenti

Le squadre di rugby in Nuova Zelanda e Australia hanno smesso di allenarsi poiché gli sforzi per disputare competizioni nazionali alternative dopo la sospensione del Super Rugby sono falliti di fronte alle disposizioni del governo per fermare la diffusione del coronavirus. L'Australia sperava di lanciare il 3 aprile una competizione che coinvolgesse i suoi quattro team di Super Rugby e la Western Force con sede a Perth, ma ora afferma che la competizione non iniziera' almeno fino al primo maggio. Anche la Nuova Zelanda ha cercato di creare una competizione tra le sue cinque principali franchigie ma ha dichiarato che non sarà possibile in quanto il governo ha optato per un blocco nazionale.