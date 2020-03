Emergenza Coronavirus. Rugby, sospensione definitiva della stagione: titolo non sarà assegnato

La FIR, Federazione Italiana Rugby, ha annunciato con un comunicato la sospensione definitiva della stagione 2019/2020. Nella giornata di ieri il consiglio federale si è riunito in video conferenza per prendere nuove decisioni dopo lo stop iniziale fino al 3 aprile e da qui è arrivata la sospensione definitiva. Questo un estratto del comunicato: “La decisione determina la mancata assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione… Nell’assumere una decisione che non ha precedenti nella storia del rugby italiano dal secondo dopoguerra ad oggi il Consiglio ha tenuto in massima considerazione i valori fondanti del rugby italiano e il loro attivo impatto sulla siocietà civile e sui club, nell’intento di rispondere a tre aspetti imprescindibili:

- tutelare la salute

mostrare come il gioco di Rugby sia proto a rispondere eticamente alle condizioni complessive del Paese anche affrontando il sacrificio di una sospensione tnto incidente sull’attività agonistica nazionale

consentire ai club di ogni livello di operare in regime di chiarezza rispetto alle attività previste nei prossimi mesi