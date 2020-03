Emergenza Coronavirus, Sala: "#Milanononsiferma un errore. Al Michelangelo 300 camere"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parla così a Che Tempo Che Fa su Rai 2 dell'emergenza cittadina legata al Coronavirus, oltre che alla problematica nazionale. Parte ammettendo un errore: "Il 27 febbraio il video #Milanononsiferma impazzava. L'ho rilanciato anche io: probabilmente ho sbagliato ma nessuno aveva capito la virulenza del virus, e in quel momento lo spirito era quello. Ai cittadini che ancora mi scrivono dico che lavoro 7 giorni su 7, faccio la mia parte e accetto più che volentieri la critica. Meno da altri esponenti politici... Salvini lo stesso giorno diceva di riaprire tutto. I milanesi devono sapere che pensiamo alla malattia ma soprattutto alle persone, abbiamo una rete di volontari. Ieri abbiamo preso l'Hotel Michelangelo (in passato sede del calciomercato, ndr), non l'abbiamo requisito ma c'è un accordo, e sono 300 camere per chi fa la quarantena. Dobbiamo attivarci, anche con un sistema tecnologico, ma il nostro metodo deve essere più ispirato alla Corea del Sud che alla Cina. Il lavoro più grande, però, sarà quello della ricostruzione".