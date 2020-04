Emergenza Coronavirus. Sala: "Milanesi fonte d'ispirazione. In regione c'è confusione"

vedi letture

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato a la Repubblica soffermandosi in particolare sulla situazione del capoluogo lombardo: “Nel weekend di Pasqua oltre il 95% dei controlli dimostra che chi era in movimento poteva farlo. C’è molta autodisciplina e io stesso ogni giorno sono ispirato dalla determinazione e generosità dei milanesi. C’è un volontariato che commuove, così come abbiamo un personale sanitario che dimostra il suo valore. Ma ogni giorno, nei bollettini, dicono che a Milano non stiamo messi bene. Ora, con quale criterio ci viene detto? Ma quali dati ci vengono forniti? E come li controllo? Non è mai stato fatto, per dire, un campione rappresentativo della popolazione da analizzare per definire qual è il reale trend del contagio e come i contagiati abbiano reagito. Si passa da 3000 a 8000 tamponi al giorno ell’intera regione. Una confusione tremenda. Certo, Regione Lombardia, a partire da Codogno, si è trovata in una situazione difficilissima da gestire, però da qualche tempo mi sembra che stiano tirando avanti alla giornata. Giriamola come vogliamo, ma la gestione sanitaria di Veneto e Emilia-Roagna è stata diversa”.