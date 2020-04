Emergenza Coronavirus, Salvini: "Conte non degno di una carica come quella di Pres. del Consiglio"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto al Tg4 tornando sul discorso di Conte: "Penso che Conte non abbia capito l'emergenza che vive l'Italia e penso che invece il Presidente Mattarella l'abbia capito benissimo. Sentirsi insultare in diretta televisiva mentre il Paese soffre, il venerdì Santo, mentre il Papa fa la via crucis...Credo che Conte non sia degno di una carica come quella di Presidente del Consiglio".