Emergenza Coronavirus, Salvini: "Gesto dell'Albania è una lezione all'Europa"

Intervenuto ai microfoni di Canale 5 nel corso di Live - Non è la D’Urso, il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto il punto su alcune tematiche calde in questa fase di emergenza Coronavirus: “Il gesto dell’Albania? Ho chiamato personalmente il premier albanese, ho ringraziato lui e il suo Popolo per la riconoscenza dimostrata e per aver mandato in Italia materiali e 30 medici. È una lezione ad un’Europa che ha chiuso gli occhi e si è presa 15 giorni mentre la gente muore. La didattica online? Non tutte le famiglie hanno soldi per comprare tablet o pc ai propri figli. E non in tutta Italia c'è adeguata rete internet. Bisogna lavorare anche su questo: non possono esistere piccoli studenti di serie A e di serie B”, ha concluso.