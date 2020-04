Emergenza Coronavirus. San Marino annulla tutti i campionati giovanili

San Marino annulla i campionati giovanili di calcio. Lo ha comunicato la Federazione Sammarinese a margine del consiglio federale. Le fasi primaverili dei campionati sammarinesi Under 10 ed Under 12 sono da considerarsi definitivamente annullati, misura questa resasi necessaria visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid-19 che ha assunto carattere globale. I titoli relativi alle competizioni sospese non verranno assegnati. Stesse misure adottate anche per i raduni dell'Under 8, ufficialmente annullati per quanto riguarda questa fase.