Emergenza Coronavirus. Sanchez (premier Spagna): "Riaperture graduali fino a fine giugno"

Giornata di conferenze stampa. Dopo quella del premier francese Philippe c’è stata anche quella di Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo. Al centro dell’attenzione il piano per le riaperture che avverranno in più fasi, nell’arco di 6-8 settimane, per il raggiungimento di una “nuova normalità” a fine di giugno. “Non ci si potrà spostare tra una provincia e l'altra, né andare sulle isole” ha aggiunto il numero uno del paese iberico definendo anche l’utilizzo della mascherina come “altamente raccomandato”.