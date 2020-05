Emergenza Coronavirus, Santelli: "Più pericolose le file dell'asporto che non i tavolini fuori"

Jole Santelli, presidente della regione Calabria, ha così parlato nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Abbiamo chiesto e preteso, ottenendo poco, che la nostra regione venisse chiusa. Secondo me sono più pericolosi gli esodi che non due tavolini di un bar messi fuori: i ristoranti li ha aperti il Governo e per me è molto più pericolosa la fila dell'asporto. Nella prima fase ci siamo dimenticati il Titolo Quinto, lasciando tutto in mano al Governo: ora però siamo nella cosiddetta fase delle riaperture, e io vorrei che il Governo ci desse le regole di cornice, le precauzioni, lasciandoci però un minimo di spazio".

Preoccupati dai cittadini che torneranno nella vostra regione?

"Moltissimo. Ho pregato alle persone di registrarsi su una piattaforma, e ci sono oltre 3000 persone. Avremo postazioni di controllo nelle stazioni, negli aeroporti e per strada".