Emergenza Coronavirus. Sarà senza pubblico la cerimonia della consegna della torcia olimpica

Il Comitato Olimpico greco ha annunciato che la cerimonia della consegna della fiamma olimpica per i Giochi di Tokyo si svolgerà senza spettatori nel tentativo di contenere l'epidemia di Coronavirus. Il comitato afferma che gli accreditamenti emessi per la cerimonia di giovedì prossimo allo stadio di Atene, dove si sono tenute le prime Olimpiadi moderne nel 1896, non sono validi. Anche il quartier generale dell'ente rimarrà chiuso da lunedì fino a nuovo avviso. Il comitato ha cancellato il resto della staffetta della torcia olimpica la scorsa settimana a causa dei diversi assembramenti nel sud della Grecia per guardare il viaggio della torcia nei dintorni di Sparta.