Emergenza Coronavirus, scuole chiuse fino a settembre. Il Presidente Mattarella: "Una ferita"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare quest'oggi un messaggio a tutti gli studenti. Ieri il Governo ha annunciato la sospensione definitiva della stagione scolastica perché non ci sono le condizioni di sicurezza per ripartire prima di settembre: "L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto le nostre vite. Dobbiamo confrontarci con regole che cambiano le nostre abitudini e la nostra quotidianità. Le scuole sono chiuse e lo rimarranno fin quando il pericolo non sarà stato eliminato e sarà possibile riaprirle in sicurezza. Siamo di fronte a un evento eccezionale, che tocca la vita di 8 milioni di ragazze e ragazzi italiani e di centinaia di milioni di studenti nel mondo. Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima nella storia dell'istruzione. Un evento drammatico, le scuole chiuse sono una ferita per tutti e innanzitutto per i ragazzi che partecipano alla vita della comunità. Tutti ripetiamo che dopo questa pandemia il mondo non sarà più come prima ma non sappiamo come sarà. E questo in larga misura dipende soprattutto da voi, dalla vostra capacità di progettarlo e viverlo, da come metterete a frutto le conoscenze che oggi acquisite e per questo sarà importante continuare a sentirsi studenti anche in questa fase difficile".