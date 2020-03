Emergenza Coronavirus. Sebastian Coe scrive al CIO: "Auspicabile il rinvio di Tokyo 2020"

Il numero uno dell'atletica mondiale (la World Athletics) Sebastian Coe in una lettera indirizzata al presidente del CIO Thomas Bach ha chiesto di posticipare l'Olimpiade di Tokyo prevista per questo luglio: “L'Olimpiade a luglio del 2020 non è fattibile o desiderabile. Nessuno vuole vedere i Giochi Olimpici rinviati, ma non possiamo mantenere questo evento a tutti i costi e certamente non possiamo farlo a spese degli atleti. Nel nostro sport ci sono numerosi atleti che stanno lottando per allenarsi in vari paesi a causa delle misure messe in atto per ridurre la diffusione di coronavirus. Sappiamo entrambi che non potendosi allenare correttamente per questi atleti aumenterà il rischio di infortunarsi. - si legge nella missiva dell'ex mezzofondista - Prendere una decisione del genere non è per nulla scontato, ma penso proprio che sia giunto il momento, perché dobbiamo dare dalle certezze ai nostri atleti".