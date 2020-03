Emergenza Coronavirus. Si ferma anche il golf americano: il PGA Tour alza bandiera bianca

Alla fine anche il golf è costretto ad arrendersi al Coronavirus. Il PGA Tour nella notte ha deciso di alzare bandiera bianca, cancellando il "The Players Championship" e i prossimi tre tornei: il Valspar Championship, il WGC-Dell Technologies Match Play e il Valero Texas Open (2-5 aprile). "Abbiamo fatto tutto il possibile - si legge in una nota del PGA Tour - ma non avevamo altra scelta. Crediamo questa sia la scelta più giusta per mettere tutti, giocatori, staff, organizzatori e pubblico, in sicurezza".

L'emergenza sanitaria, che ha messo in ginocchio tutto lo sport mondiale, alla fine ferma anche il massimo circuito americano del green. Dopo l'NBA e l'NCAA, il calcio (MLS) e l'hockey (NHL), anche il grande golf americano è con le spalle al muro. In campo maschile come in campo femminile. Il LPGA Tour ha infatti rinviato i prossimi 3 appuntamenti: la Founders Cup, il Kia Classic e l'Ana Inspiration (uno dei 5 Major del golf femminile).