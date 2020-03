Emergenza Coronavirus. Si ferma anche il Rugby: stop al PRO14

Si ferma anche il Rugby, e per la precisione il campionato Guinness PRO14, competizione di rugby a 15 per club tra squadre delle federazioni di Galles, Irlanda, Italia e Scozia e dal 2017 Sudafrica. L'annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale del torneo.

The current Guinness PRO14 season has been suspended in response to the evolving COVID-19 outbreak.

— PRO14 RUGBY (@PRO14Official) March 12, 2020