Emergenza Coronavirus, si ferma la NHL: un giro di affari da oltre 4 miliardi di euro

vedi letture

La NHL ha deciso di mettere in pausa la propria stagione, a partire dalle partite di questa sera. Meno di un giorno rispetto a una decisione similare già presa dalla NBA. La Lega contiene 31 squadre tra US e Canada. "Dopo le notizie di ieri sera con un giocatore positivo al Coronavirus, pensando che le nostre leghe dividono molti spazi e spogliatoi con gli altri, sapendo che ci saranno alcuni membri della comunità NHL positivi a un certo punto, non è più appropriato continuare a giocare in questo periodo", ha detto il commissioner Gary Bettman. "Il nostro obiettivo è di riprendere a giocare quando sarà prudente e appropriato". Nel 2017-18 le revenue della NHL sono state di circa 4 miliardi di euro.