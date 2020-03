Emergenza Coronavirus, Sibilia: "Servono scelte nell'interesse di tutti per superare la crisi"

'A e B oltre loro limiti. Ripresa Dilettanti? Bastano 40 giorni'

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Per aiutare il calcio a uscire da questa situazione servono decisioni nell'interesse collettivo". Di fronte alla crisi per l'emergenza coronavirus, è la posizione del presidente della Lnd, Cosimo Sibilia. "I dilettanti sono una metà del calcio e l'altra, quella del professionismo, probabilmente ha vissuto finora al di sopra delle possibilità. Dobbiamo tutti capire fin dove ci possiamo spingere", dice all'ANSA Sibilia, che spera si possa tornare in campo: "La priorità è chiudere l'emergenza coronavirus, poi noi avremmo bisogno di 30-40 giorni per portare a termine il campionato". (ANSA).