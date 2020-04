Emergenza Coronavirus. Sindaco di Lampedusa: "Niente turismo, le imprese sono fallite"

“Il turismo a Lampedusa non ripartirà, questa è la verità: le imprese sono fallite. Tutti i cittadini sono venuti in municipio a chiedere gli aiuti alimentari”: l’ha detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, parlando in video-conferenza davanti al Comitato Schengen, che sta ascoltando in audizione anche i sindaci di Porto Empedocle e Pozzallo.