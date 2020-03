Emergenza Coronavirus. Sindaco New York: "Abbiamo il 35% dei casi di tutti gli Stati Uniti"

Nella sola città di New York è concentrato il 60% dei casi di coronavirus dello stato di New York e il 35% di quelli negli Stati Uniti. Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, sottolineando che in città ci sono 12.339 casi e 99 morti.