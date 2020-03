Emergenza Coronavirus, sindaco Palermo: "Sciacalli mafiosi dietro attacchi ai supermercati"

vedi letture

Nell'Italia che combatte il Coronavirus cresce la preoccupazione per le difficoltà in cui versano tanti cittadini e per eventuali attacchi a supermercati da parte chi in questo momento non sta lavorando. Raggiunto dal Corriere della Sera, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spiega: "Dietro le minacce via social si nascondono sciacalli mafiosi pronti a sfruttare la disperazione. Dal governo finora annunci-boomerang: non sappiamo come saranno divisi i 400 milioni in più e per ora non possiamo spenderli, ma abbiamo già gente alla porta convinti che possiamo dare soldi".