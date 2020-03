Emergenza Coronavirus, slitta ancora il Consiglio dei Ministri: sarà domani mattina alle 9

Nuovo slittamento per il Consiglio dei Ministri che porterà all'emanazione del nuovo decreto legge in merito alla gestione dell'emergenza Coronavirus, con introduzione di forti manovre economiche, e non solo. Già in programma per stamani, l'assemblea dei vari ministeri per arrivare alla firma del documento è stata rinviata più volte nel corso della giornata. Quando sembrava che stasera fosse il momento propizio, ecco un nuovo slittamento. Come riferito dalle principali agenzie e testate di stampa, il Consiglio è stato indetto per domani mattina alle ore 9.