Emergenza Coronavirus. Slitta la Maratona di Londra: si correrà il 4 ottobre

Gli organizzatori della Maratona di Londra hanno annunciato sui propri canali ufficiali lo slittamento dell'evento in programma il 26 aprile. La nuova data della competizione podistica è il 4 ottobre. Queste le parole del direttore Hugh Brasher: “Il mondo si trova in una situazione senza precedenti alle prese con una pandemia globale di COVID-19 e la salute pubblica è la priorità di tutti. Sappiamo quanto sarà deludente questa notizia per così tanti: i corridori che si sono allenati per molti mesi, le migliaia di enti di beneficenza per i quali stanno raccogliendo fondi e i milioni che guardano la gara ogni anno. - continua Brasher - Sappiamo che ci saranno molte, molte domande da parte di corridori, enti di beneficenza e altri e vi chiediamo per favore di avere pazienza perché stiamo lavorando alla pianificazione della nuova data. Vi aggiorneremo entro la fine della prossima settimana via mail e attraverso i nostri canali ufficiali”.