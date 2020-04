Emergenza Coronavirus, solo il 4% delle mascherine è a norma per i medici

Soltanto 4 mascherine su 100 tra quelle attualmente prodotte in Italia sono idonee a proteggere i medici dall’infezione da Coronavirus. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. E non basta la buona volontà: dall’inizio dell’epidemia, diverse aziende hanno riconvertito la propria produzione a quella delle mascherine, settore praticamente monopolizzato da aziende estere. Questi dispositivi, però, in pochissimi casi superano i test di Accredia, l’ente italiano che accredita laboratori di prova e taratura e organismi di certificazione: non saranno usati dai medici, ma per i comuni cittadini potranno comunque essere utili. Lo ha spiegato, appunto a ilsole24ore.com, il vicedirettore del Dipartimento Certificazione e Ispezione dell’ente, Lorenzo Petrilli: “Non potranno essere catalogate nè come dispositivi di protezione individuale nè come dispositivi medici. Non potranno, quindi, essere indossate da personale medico e operatori sanitari. Ma ricadranno sotto la categoria di mascherine filtranti che, nella fase 2 di questa emergenza, con l’obbligo esteso a tutta Italia di indossarle, serviranno a tutti i cittadini comuni, che non hanno specifiche esigenze professionali, per limitare la diffusione delle particelle nell’aria”.