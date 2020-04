Emergenza Coronavirus, sospeso il Concerto del Primo Maggio a Roma

“A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, Cgil, Cisl e Uil hanno deciso oggi di sospendere ufficialmente la manifestazione nazionale del Primo Maggio prevista quest’anno a Padova e il Concerto di Piazza San Giovanni a Roma”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i tre Segretari Confederali organizzativi Nino Baseotto, Giorgio Graziani, Pierpaolo Bombardieri.

“È più che evidente – sottolineano i tre dirigenti sindacali – l’impossibilità oggi di confermare tutti gli eventi pubblici previsti per il Primo Maggio visto il contesto difficile che sta vivendo tutto il Paese e anche il mondo del lavoro”.

“Cgil, Cisl, Uil, consapevoli della gravità del momento, stanno valutando delle modalità alternative, in conformità con le prescrizioni di legge, per celebrare la giornata del Primo Maggio. Anche per il tradizionale rapporto positivo con la Rai cercheremo di dare voce al mondo del lavoro, sottolineando – concludono Baseotto, Graziani, Bombardieri – il contributo che sta offrendo in questa drammatica crisi sanitaria”.