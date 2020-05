Emergenza Coronavirus, Spagna: chiuso l'ospedale da campo aperto a Madrid il 21 marzo

A Madrid è stato ufficialmente chiuso l’ospedale di Ifema, la maxi struttura da 1350 posti letto realizzata per curare i pazienti affetti da Covid-19. L’ospedale era stato aperto lo scorso 21 marzo e in totale ha curato 4000 pazienti. Ora, con i contagi in diminuzione e la dimissione questa mattina degli ultimi 5 ricoverati, le autorità hanno chiuso le porte della struttura che resterà comunque a disposizione nel caso in cui dovesse ripartire il contagio.