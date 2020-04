Emergenza Coronavirus. Spagna, governo verso proroga lockdown fino al 9 maggio

Il drammatico bilancio dei decessi in Spagna (a oggi, 20.043 i morti dall’inizio della pandemia Covid-19) spinge il governo a prorogare il lockdown. Il presidente dell’esecutivo, Pedro Sanchez, ha infatti annunciato che chiederà al Parlamento di prorogare lo stato di allarme almeno fino al 9 maggio. Per mitigare le misure restrittive, il governo spagnolo pensa inoltre di consentire, a partire dal 27 aprile, uscite limitate ai bambini. Il premier iberico ha inoltre spiegato che la riapertura delle varie attività non sarà uguale in tutto il territorio nazionale, ma legata alle specifiche situazioni locali.