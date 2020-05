Emergenza Coronavirus. Spagna, il premier Sanchez: "Bar e ristoranti aperti da lunedì"

Il 4 maggio in Spagna comincerà la cosiddetta 'Fase Zero', ossia la nostra 'Fase 2'. E a quelle latitudini stanno facendo discutere le decisioni prese dal Governo e comunicate oggi dal premier Pedro Sanchez: "Ristoranti e caffetterie potranno riaprire e, nel rispetto delle norme di sicurezza, non lavoreranno soltanto con le consegne a domicilio come fatto finora".