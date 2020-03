Emergenza Coronavirus. Spagna, leggera diminuzione dei decessi. Ma aumentano i contagiati

vedi letture

Cala leggermente il numero di decessi giornalieri in Spagna, ma aumentano i casi di positività al Coronavirus. Lo comunica l'ultimo bollettino delle autorità sanitarie iberiche. Nelle ultime 24 ore le persone morte a causa del virus sono state 812 (+12,4%) che portano a 7340 il numero totale dall'inizio della pandemia, un leggero calo per il quinto giorno consecutivo (finora infatti l'aumento giornalieri era attorno al 20%) a cui fa da contraltare l'aumento dei casi di positività che sono arrivati a 85195 che porta la Spagna a superare la Cina nel conteggio con circa quattromila persone positive in più del Paese asiatico. Come riferisce El Pais nelle ultime 24 ore c'è stato anche un aumento dei pazienti dimessi che sono stato 2071, +14%, che portano a 16780 le persone guarite dal virus.