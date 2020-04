Emergenza Coronavirus. Spagna, Reyes: "Finché non avremo un vaccino niente sarà come prima"

vedi letture

Il Ministro spagnolo per il Turismo Reyes Maroto ha annunciato che si dovrà comunque mantenere la distanza di sicurezza anche quando la portata della diffusione del Coronavirus sarà ridotta nell'intero paese: "Finché non avremo un vaccino niente potrà essere come prima. Bisogna interiorizzare le raccomandazioni sanitarie che si stanno seguendo ora e perpetrarle finché non ci sarà un vaccino", ha dichiarato a El Pais.