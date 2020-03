Emergenza Coronavirus, Stankovic dalla Serbia: "Moglie e figlio in quarantena in Italia"

vedi letture

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Napredak, Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, ha parlato dell'attuale situazione di Milano e dell'Italia e della sfida al Coronavirus: "So cosa sta accadendo in Italia. Mia moglie e mio figlio si trovano lì e sono in semi-quarantena, stanno trattando la cosa molto seriamente. Milano è letteralmente una città vuota", ha dichiarato in conferenza stampa ai media serbi Stankovic, che è padre di Filip, portiere della Primavera dell'Inter.