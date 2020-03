Emergenza Coronavirus. Stankovic dona materiale medico alle autorità sanitarie del suo paese

Dejan Stankovic, attuale allenatore della Stella Rossa di Belgrado che è stato in passato colonna di Inter, Lazio e della nazionale serba, ha donato respiratori e altro materiale medico alle autorità sanitarie del suo Paese, quale contributo alla lotta contro l'epidemia di Coronavirus. E' solo l'inizio di una iniziativa da parte di persone di buona volontà - ha affermato l'ex calciatore. "E' dovere di ognuno di noi, per chi può, di aiutare chi ha bisogno in questo difficile momento. Non è importante il quanto, ogni contributo può salvare una vita", le parole riportate da SportMediaset.