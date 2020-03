Emergenza Coronavirus, star NBA donano stipendio a dipendenti club. Obama: "Bravi"

La sospensione della NBA toglie guadagni ai club, ai giocatori, ma anche e soprattutto a tutti gli staff delle franchigie del basket americano. E proprio dai cestisti USA arriva un bellissimo esempio, anche per tanti atleti italiani ed europei. Diverse star NBA, da Antetokounmpo a Griffin, hanno infatti deciso di fare delle donazioni ai dipendenti dei propri club, fermi con lo stop al campionato. Tra chi ha apprezzato il gesto, Barack Obama: l’ex Presidente ha fatto i complimenti a questi ragazzi via Twitter.

A shout out to Kevin, Giannis, Zion, Blake, Steph and all the players, owners and organizations who are setting a good example during a challenging time. A reminder that we’re a community, and that each of us has an obligation to look out for each other. https://t.co/cv1RZi9GGL

— Barack Obama (@BarackObama) March 14, 2020