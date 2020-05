Emergenza Coronavirus. Stati Uniti, il capo della FDA in quarantena a partire da oggi

Stephen Hahn, membro della task force della Casa Bianca per la lotta contro il Coronavirus, da oggi è dovuto andare in quarantena. Il capo della Food and Drug Administration (FDA) è risultato negativo al tampone, ma in questi giorni è stato in contatto con un individuo positivo. Per lui, dunque, saranno necessari i canonici 14 giorni di isolamento. A riportarlo è la NBC.