Emergenza Coronavirus. Stoichkov: "Aglio, cipolla e acqua calda per sconfiggere questo virus"

La leggenda del calcio bulgaro, ed ex Pallone d'Oro, Hristo Stoichkov intervistato dal Mundo Deportivo ha parlato di come si vive a Miami ai tempi del Coronavirus e rivelato la sua ricetta per prevenire il contagio: “Mi prendo molta cura di me, mangio un sacco di aglio e cipolla e bevo tanta acqua calda. Inoltre faccio lunghe docce per proteggermi da questo virus. - continua l'ex attaccante di Barcellona e Parma – Sono qui con la mia famiglia, compresa mia suocera che ha 80 anni, e stiamo molto attenti perché per lei il virus potrebbe essere particolarmente pericoloso. Da una settimana non vedo mio nipote nonostante viva qui vicino perché questo virus si trasmette molto facilmente e non possiamo rischiare. Qui a Miami le misure sono sempre più drastiche, prima hanno chiuso le scuole, poi le spiagge. La Cina ha risolto in due mesi il problema, è un paese molto forte e l'intero popolo si è mobilitato in questa lotta. Italia e Spagna sono più deboli da questo punto di vista, come anche l'Europa e ora vedremo cosa succederà negli USA”.