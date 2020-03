Emergenza Coronavirus. Stoltenberg: "Impressionato dalla resilienza dell'Italia. NATO al suo fianco"

Jens Stoltenberg, Segretario Generale della NATO, ha scritto un messaggio su Twitter in appoggio all’Italia: “Impressionato dalla resilienza dell’Italia, nostro paese alleato, nell’affrontare il Covid-19. La NATO sta con l’Italia. Discuteremo dei prossimi step al meeting NATO dei Ministri degli Esteri in aprile”.

Impressed by the resilience of our Ally #Italy 🇮🇹 in tackling #COVID19. #NATO stands with Italy. We’ll discuss next steps at the NATO Foreign Ministers’ meeting in April. Read my interview in @repubblica: https://t.co/KFrN8VsdzZ

