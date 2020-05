Emergenza Coronavirus, studio sul plasma iperimmune in USA. Solo un decesso su 25 critici

Primi risultati scientifici degli studi sull'uso del plasma iperimmune contro il Covid-19 a Houston, in Texas. Su venticinque pazienti critici, dopo un mese di terapia, c'è stato solamente un decesso. Ben venti di loro sono stati dimessi entro un mese: al settimo giorno nove pazienti presentavano un miglioramento e sette erano dimessi, al quattordicesimo 19 pazienti migliorati e 11 dimessi. Non sono stati osservati eventi avversi in seguito alla trasfusione di plasma.

Il plasma iperimmune è stato ottenuto da donatori che hanno contratto il virus ed erano stati privi di sintomi per 14 giorni. Il campione di malati è stato arruolato dagli ospedali metodisti di Houston dal 28 marzo al 14 aprile 2020.

Our neighbors @MethodistHosp provide outcome data on the 1st 25 severe/critical #COVID19 patients treated with convalescent plasma (trial conception @ACasadevall1, national PI @DrMJoyner @MayoClinic). The pilot safety & efficacy looks quite promising. https://t.co/WPzgrX5UZs pic.twitter.com/FWcrGkNcTs

— Anirban Maitra (@Aiims1742) May 13, 2020