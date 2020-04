Emergenza Coronavirus. Successo per l'asta di Federica Pellegrini: raccolti 66mila euro

Grande successo per l'asta indetta dalla campionessa di nuoto Federica Pellegrini che nella giornata di oggi ha messo all'asta ben 59 cimeli della sua lunghissima carriera sportiva, e non solo, per aiutare l’Ospedale Civile di Bergamo Papa Giovanni XXIII. Un'asta durata tutto il pomeriggio, con la complicità del comico Frank Matano, che ha permesso di raccogliere oltre 66mila euro come riporta oasport.it. I cimeli più pagati sono stati: la tuta con cui è salita sul podio, per l'oro nei 200 metri stile libero, ai Mondiali del 2019 (5100 euro), gli occhialini indossati all'Olimpiade di Pechino quando vinse l'oro (4500 euro) e il bomber corto indossato nel programma Italia’s Got Talent (3400 euro).