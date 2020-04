Emergenza Coronavirus. Taglio stipendi anche in NBA: accordo per la riduzione del 25%

L'NBA - la massima lega di basket americano - e il sindacato dei giocatori stanno per chiudere l'accordo su un piano che prevede una trattenuta del 25% dello stipendio di ogni atleta a partire dal 15 maggio. Lo riferisce l'emittente sportiva Espn, citando fonti secondo le quali la ratifica formale del piano è molto vicina. L'accordo fornirebbe una graduale riduzione degli stipendi dei giocatori qualora la clausola di "forza maggiore" prevista dal contratto collettivo venisse applicata in seguito alla cancellazione delle partite della stagione regolare. Secondo il piano, i soldi trattenuti verrebbero accantonati e pagati ai giocatori se la stagione dovesse riprendere e chiudersi con tutti gli incontri in programma giocati. In caso contrario, le squadre tratterrebbero una percentuale degli stipendi in base al numero di partite non disputate.