Emergenza Coronavirus. Tennis, a fine aprile la decisione per i tornei sull'erba

"Continuiamo a prendere in esame tutte le opzioni per preservare e ottimizzare il calendario in base a varie possibili date di ripresa del Tour. Non c'è bisogno di dire che questo richiede la piena collaborazione degli altri enti governativi del tennis. Siamo in stretto contatto con gli organizzatori dei tornei sull'erba e al momento questi restano in calendario come inizialmente previsto. La realtà è che questa situazione muta rapidamente e non c'è altra possibilità se non affrontarla di giorno in giorno, di settimana in settimana. Faremo il punto della situazione a fine aprile". Così Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp, ha confermato con una nota sul sito ufficiale dell'Associazione giocatori professionisti, che l'obiettivo resta quello di riprendere in tempo per la stagione sull'erba, ma ammette che al momento e' impossibile stabilire una programmazione definitiva considerata la gravità dell'emergenza Coronavirus in tutto il mondo.