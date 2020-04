Emergenza Coronavirus. Tennis, Barazzutti: "Impossibile parlare di date senza un vaccino"

vedi letture

Il capitano italiano di Coppa Davis Corrado Barazzutti intervistato da La Repubblica ha spiegato che in questo momento è difficile a una ripartenza del tennis, e dello sport in generale, in assenza di un vaccino contro il Coronavirus: “Non voglio essere pessimista, ma il più realista possibile. Fino a quando non troveranno un vaccino non potremo tornare alla normalità. Non vedo possibile parlare di date e calendari. - continua Barazzutti – Porte Chiuse? Potrebbe essere un'idea, ma Wimbledon che ha diritti tv importanti ha deciso di non giocare senza i tifosi sugli spalti”.