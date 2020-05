Emergenza Coronavirus. Tennis, Berrettini: "Strano non giocare a Roma. Un colpo al cuore"

vedi letture

Il tennista italiano Matteo Berrettini intervistato da Sky Sport ha parlato delle difficoltà di ripartenza del mondo del tennis: “La ripartenza sarà difficile a causa dei viaggi, tutti questi annullamenti sono stati un duro colpo per noi giocatori. - continua Berrettini - È strano pensare che non si giochi a maggio, lo slittamento degli Internazionali di Roma è stato un colpo al cuore perché si tratta di un torneo molto sentito da noi italiani e da me in partrcolare.Dormo a casa con i miei, giro con la mia auto, è diverso rispetto al solito. Le emozioni che provo al Foro non le proverò da nessun'altra parte”.