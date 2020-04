Emergenza Coronavirus. Tennis, Gaudenzi: "Obiettivo Internazionali di Roma a settembre"

"Stiamo cercando di trovare uno spazio insieme al Roland Garros e dopo gli Us Open. Spero che non si giochi fuori Roma e al coperto, anzi spero di giocarli a settembre e a Roma". Così il presidente dell'ATP, Andrea Gaudenzi, a Radio1, a proposito delle nuove date per gli Internazionali di tennis. L'obiettivo "è quello di tornare a giocare dopo Wimbledon, fare qualche torneo in Europa e poi negli Usa per poi tornare in Europa per i tornei sulla terra". "Nulla è deciso ancora, stiamo lavorando giornalmente, avremo un'idea più chiara verso maggio", ha spiegato ancora Gaudenzi. Infine sul rischio di saltare direttamente alla stagione 2021 Gaudenzi ha concluso che "nessuno può saperlo. E' una possibilità. Ma il tennis è uno sport sano e un anno possiamo sopravvivere senza giocare".