Emergenza Coronavirus. Tennis, ipotesi porte chiuse per l'Australian Open del 2021

vedi letture

Gli organizzatori dell'Australian Open in vista del prossimo appuntamento, nel gennaio del 2021, stanno pensando di far disputare il torneo a pote chiuse qualora dovesse perdurare l'emergenza Coronavirus. Oltre a questa misura si starebbe anche pensando a un rigido piano di autoisolamento negli hotel di Melbourne per i tennisti provenienti dall'estero che prima di scendere in campo dovrebbero trascorrere alcuni giorni in quarantena per scongiurare ogni rischio. Lo spiega il direttore dell'Open australiano Craig Tiley: “Questi sono solo due dei tanti scenari che dobbiamo considerare, non è chiaro quali misure attualmente utilizzate per contenere la diffusione del virus dovranno ancora essere attuate a medio e lungo termine”.