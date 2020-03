Emergenza Coronavirus. Tennis, Wild positivo: accusato di aver violato la quarantena

Dopo aver rivelato di aver contratto il Coronavirus, guai in vista per il tennista brasiliano Thiago Wild, indagato dalla polizia civile di Paraná. Giovedì è stata aperta un'indagine a carico del 20enne atleta per aver rotto la quarantena e lasciato la sua residenza in attesa del risultato del test del tampone.