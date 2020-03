Emergenza Coronavirus. Terremoto a Zagabria, la gente si riversa in strada

Momento delicatissimo anche in Croazia. Questa mattina due forti scosse di terremoto, una di magnitudo 5.4 e l'altra di 4,6 hanno colpito questa mattina la Capitale Zagabria, provocando danni ingenti in città e ferendo in maniera gravissima un ragazzo di 15 anni, schiacciato nel crollo di un palazzo. Una situazione che coincide con l’emergenza Coronavirus, visto che nella notte era entrato in vigore il lockdown volto a limitare il contagio. Le persone, avvertendo la scossa, si sono riversate in strada, rompendo dunque l’isolamento.