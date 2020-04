Emergenza Coronavirus. Tifosi Genoa: "Senza tifo non c'è calcio"

I supporter rossoblù contro la ripresa a porte chiuse

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - "Per noi il calcio è tifo e senza il tifo non esiste il calcio". Presa di posizione chiara da parte dei tifosi del Genoa che in un comunicato hanno attaccato la decisione di riprendere il campionato senza tifo. "Per noi il calcio è quello che giochi da quando sei bambino, con addosso la maglia della tua squadra, sognando un gol sotto la curva, quella stessa curva in cui la domenica segui la partita accanto al papà o al nonno, quella stessa curva che diventerà la tua seconda casa - hanno scritto-. Per noi il calcio è aggregazione, è viverlo 7 giorni su 7, è andare in trasferta facendo centinaia e centinai di chilometri. Per noi il calcio è abbracciarsi dopo un gol". Il comunicato è firmato dai gruppi della Gradinata Nord (Brigata Speloncia, Figgi do Zena, G.A.V., Gruppo Meroni, Old Block e Spartani Ponente) oltre che dall'Associazione dei Club Genoani e chiude con un "Per noi il calcio ha dei valori, per voi invece ha solo il profumo dei soldi!". (ANSA).