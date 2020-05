Emergenza Coronavirus. Tortu: "Tornare in pista è stato come il primo giorno di scuola"

Il primatista italiano sui 100 metri piani Filippo Tortu intervistato da Radio24 nel corso del programma Tutti Convocati ha parlato del ritorno agli allenamenti dopo la lunga quarantena: “Mi sono sentito come il primo giorno di scuola dopo l'estate. Non ero mai stato fermo così a lungo e tornare in pista, il luogo dove sono più felice, è stato bellissimo. - continua Tortu – La quarantena è andata bene, sono in forma e ho voglia di tornare a gareggiare. È stato come un ritiro intenso, il mio allenatore è mio padre e quindi ho passato il tempo ad allenarmi e perfezionare aspetti che di solito trascuro e quindi mi ha fatto molto bene"