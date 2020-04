Emergenza Coronavirus, Toti avvisa: "Per Pasqua stop a tutti gli arrivi da fuori Liguria"

Il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, avvisa i più temerari attraverso i propri canali social: "In vista della Pasqua in Liguria ci sarà un dispiegamento straordinario delle forze dell'ordine per bloccare gli arrivi da altre regioni di chi sconsideratamente volesse aprire la sua seconda casa. È una cosa vietata per legge e quindi gravemente sanzionata", le sue parole in vista del tanto temuto week-end di Pasqua.