Emergenza Coronavirus. Toti: "In Liguria per la prima volta calano i malati"

Giovanni Toti, Governatore della Liguria, attraverso il suo profilo Facebook, fa sapere che in Liguria, per la prima volta, calano i malati: "In Liguria, come nel resto d’Italia, restano in vigore le misure prese fino ad oggi. Esattamente le stesse che rimarranno fino al 14 aprile prossimo. Oggi, in Liguria, piangiamo ancora molte vittime, ma per la prima volta calano i malati e il nostro sistema sanitario continua ad avere letti e terapie intensive a sufficienza".